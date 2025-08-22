Удар нанесли авиабомбой ФАБ-500

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские войска авиабомбой ФАБ-500 поразили пункт дислокации сил специальных операций ВСУ "Восток" в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в лесном массиве в районе населенного пункта Старая Гута Сумской области был обнаружен пункт временной дислокации третьего полка сил специальных операций (ССО) ВСУ "Восток". Командованием было принято решение о нанесении по цели авиационного удара ВКС России с применением ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате авиаудара пункт временной дислокации противника был успешно поражен", - сообщили в военном ведомстве, опубликовав видео.