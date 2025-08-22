Это лишило передовые подразделения ВСУ огневой поддержки, заявили в Минобороны России

ДОНЕЦК, 22 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск обнаружили и уничтожили наземную роботизированную платформу, использовавшуюся ВСУ для доставки боеприпасов артиллеристам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы БПЛА Южной группировки войск выследили роботизированную платформу снабжения ВСУ и с ее помощью вскрыли замаскированные огневые позиции вражеской гаубицы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что совместными усилиями подразделений БПЛА и артиллеристов обе цели были уничтожены. Это лишило передовые подразделения ВСУ огневой поддержки.