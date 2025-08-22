Некоторых из них содержат в российских учреждениях ФСИН с весны 2022 года

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Порядка 6 тыс. украинских военнопленных находятся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в силовых структурах.

"По информации RT, полученной от источника в силовых ведомствах, в российских учреждениях ФСИН находится около шести тысяч украинских военнопленных. Некоторые из них содержатся с весны 2022 года", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС со ссылкой на пленного ВСУ Евгения Костышака сообщал, что многие украинские военнослужащие сдаются в плен в надежде, что попадут на обмен и смогут встретиться с семьей.