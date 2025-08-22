По данным телеканала, сухопутных отходов из села почти не осталось

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Порядка трех тысяч военнослужащих ВСУ попали в окружение в районе населенного пункта Клебан-Бык в ДНР, часть из них пытаются контрнаступать, другие - прорываться по воде. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

"Около 3 000 украинских боевиков попали в "котел" в районе Клебан-Быка в ДНР. Сухопутных отходов из села почти не осталось - часть всушников отчаянно пытается идти в контрнаступление, а кто-то старается вырваться на лодках через водохранилище", - следует из сообщения.

Там рассказали, что российская артиллерия уничтожила в районе населенного пункта два взвода пехоты, несколько железобетонных огневых точек 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", нанесла поражение взводу группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ). Российские военные блокировали ВСУ у южного берега Клебан-Быкского водохранилища, представляющего труднопреодолимую преграду шириной от 0,5 до 1 км, которая находится под прицельным огнем российских дроноводов.