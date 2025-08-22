Экипаж Су-34 ударил авиабомбами по пункту управления беспилотниками ВСУ

После получения подтверждения от разведки об уничтожении заданной цели экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар авиационными бомбами по пункту управления беспилотниками ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная". Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что после получения подтверждения от разведки об уничтожении заданной цели экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.