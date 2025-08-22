Видео получили от расчетов разведывательных беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск в ходе боев за село

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения населенного пункта Катериновка в Донецкой Народной Республике.

Видео получено от расчетов разведывательных беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск в ходе боев за село.

"На кадрах объективного контроля зафиксировано применение ударных беспилотных летательных аппаратов, работа артиллерии и штурмовых подразделений по уничтожению позиций и личного состава украинских националистов в самом населенном пункте и на его окраинах", - говорится в описании к видео.

Об освобождении Катериновки бойцами Южной группировки Министерство обороны РФ сообщило 22 августа.