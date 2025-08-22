Поражение нанесли вблизи населенного пункта Никольское

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Расчеты БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожили украинские багги в Сумской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе разведывательно-патрульного полета оператором расчета FPV-дрона "КВН" ("Князь Вандал Новгородский" - прим. ТАСС) Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" на одной из дорог вблизи населенного пункта Никольское в Сумской области били обнаружены двигавшиеся на большой скорости багги ВСУ. В результате продолжительного преследования, несмотря на активное маневрирование транспортных средств противника, оператор дрона-камикадзе центра "Рубикон" успешно поразил багги украинских националистов", - рассказали в ведомстве.