Средствами объективного контроля разведывательных подразделений 25-й общевойсковой армии было зафиксировано интенсивное возгорание Т-72

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" уничтожили украинский танк Т-72 в лесу у Торского в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе разведывательных мероприятий операторы БПЛА 164-й омсбр ВС РФ неподалеку от населенного пункта Торское на рубцовском направлении в лесном массиве обнаружили танк Т-72 противника. Серией точных ударов операторы FPV-дронов "КВН" ("Князь Вандал Новгородский" - прим. ТАСС) центра "Рубикон" успешно поразили боевую машину ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средствами объективного контроля разведывательных подразделений 25-й общевойсковой армии было зафиксировано интенсивное возгорание украинского танка.