Благодаря слаженным действиям группа старшего сержанта Радика Садырова успешно отразила атаку и заставила противника отступить

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Командир штурмовиков старший сержант Радик Садыров лично уничтожил пять человек личного состава ВСУ, отразил атаку противника и организовал первую помощь и эвакуацию раненых российских военнослужащих. Об этом рассказали в Минобороны России.

Штурмовая группа под командованием Садырова при выполнении боевой задачи достигла позиций и закрепилась в лесополосе в районе одного из населенных пунктов. Спустя несколько часов противник предпринял попытку вернуть ранее утраченные рубежи и перешел в контратаку.

"Старший сержант Садыров приказал открыть огонь и удерживать позицию. Благодаря слаженным действиям группа успешно отразила атаку, нанеся противнику потери и заставив его отступить. В ходе боя Радик лично уничтожил пять украинских боевиков. После отражения контратаки Радик скоординировал действия группы по оказанию первой медицинской помощи раненым военнослужащим. Назначив двух солдат из группы для прикрытия, организовал их эвакуацию для дальнейшего оказания квалифицированной медицинской помощи", - сказали в оборонном ведомстве.

Там также рассказали про командира танка гвардии младшего сержанта Александра Тетеревкова. Экипаж "Т-90" под его командованием обеспечивал огневую поддержку наступательных действий в ДНР. Командир оперативно и точно отдавал приказы экипажу, используя данные корректировки с российских беспилотных летательных аппаратов. "Благодаря умелому руководству и слаженной работе экипажа было уничтожено три опорных пункта противника и 19 украинских боевиков", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве далее рассказали, что при отходе с позиции танк попал под обстрел вражеских FPV-дронов. Тетеревков приказал водителю двигаться по заранее спланированному безопасному маршруту, что позволило вывести машину из зоны поражения БПЛА противника. "Умелые и грамотные действия гвардии младшего сержанта Александра Тетеревкова позволили спасти боевую машину, а также огнем орудия нанести урон противнику и ослабить его оборону, что способствовало продвижению штурмовых подразделений с минимальными потерями", - подчеркнули в Минобороны.