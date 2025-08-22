Большая часть группировки противника была уничтожена, добавил командир мотострелкового взвода 68-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии Южной группировки войск

ДОНЕЦК, 23 августа. /ТАСС/. Оборону в селе Катериновка под Константиновкой ДНР удерживали хорошо подготовленные бойцы ВСУ. Об этом рассказал ТАСС командир мотострелкового взвода 68-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии Южной группировки войск.

"Тут более профессиональные военные применялись противникам на данном направлении [в Катериновке]. То есть, если до этого были "бусифицированые", мобилизованые, они как бы более охотно сдавались. То здесь более профессиональные военные", - рассказал командир.

Он добавил, что большая часть группировки ВСУ в Катериновке была уничтожена.

Об освобождении Катериновки бойцами Южной группировки Минобороны РФ сообщило 22 августа.