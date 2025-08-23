Бойцы ВС РФ нанесли поражение живой силе и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригады, двух штурмовых полков

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили около 165 украинских боевиков и 15 автомобилей ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

"ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, 7 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, а также уничтожено 10 складов боеприпасов и материальных средств противника", - сказал он.

Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение живой силе и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригады, двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Старая Гута, Алексеевка, Новая Сечь, Кондратовка, Новая Гута, Варачино, Пролетарское и Юнаковка Сумской области. Также на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотный бригад ВСУ в районах Старицы и Волчанска.