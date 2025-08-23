Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы были уничтожены САУ "Гвоздика", а также гаубицы M777 и М198

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" за сутки уничтожили более 245 украинских военных, 5 бронемашин и 4 станции Starlink. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

"В течение суток противник потерял свыше 245 военнослужащих, 5 бронированных машин, в том числе MaxxPro и "Новатор", 14 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы, 4 станции спутниковой связи Starlink и 19 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Яковлев.

