При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации военнослужащие соединения заняли более выгодные рубежи и позиции, отметил начальник пресс-центра Леонид Шаров

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки в зоне ответственности Западной группировки ВС РФ потеряли до 235 военнослужащих, танк Т-72 и САУ "Гвоздика". Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"За сутки потери войск составили до 235 военнослужащих, танк Т-72, бронеавтомобиль Mastiff, боевая бронированная машина "Козак", 14 автомобилей и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказал он.

Шаров отметил, что при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации военнослужащие группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ, а также бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Купянск, Осиново, Карповка, Среднее, Кировск и Колодези.