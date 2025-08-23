Российские бойцы уничтожили четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, включая 155-мм САУ FH77 и радиолокационную станцию RADA, сообщили в пресс-центре соединения

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки потеряли от действий Центральной группировки ВС РФ свыше 410 военнослужащих. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Потери украинских вооруженных формирований составили более 410 военнослужащих. Уничтожены четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку FH77, радиолокационная станция RADA", - сказал Савчук.

По его словам, подразделения группировки нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, штурмовой и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также бригады территориальной обороны и национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Удачное, Красноармейск, Белицкое, Новоалександровка, Муравка, Родинское, Новопавловка, Чунишино и Филия.