Российские бойцы в том числе ликвидировали 27 тяжелых боевых гексакоптеров R-18

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки ВС РФ за прошедшие сутки сбили 59 беспилотников самолетного типа и 27 тяжелых боевых гексакоптеров R-18 ВСУ. Также российские бойцы уничтожили 49 пунктов управления БПЛА, рассказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров.

"Постами воздушного наблюдения и РЭБ уничтожены и подавлены 59 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 27 тяжелых боевых гексакоптеров R-18 противника", - сказал он.

Шаров отметил, что российскими бойцами были вскрыты и уничтожены 49 пунктов управления беспилотной авиацией, радиолокационная станция RADA производства Израиля, пять станций радиоэлектронной борьбы, шесть терминалов спутниковой связи Starlink и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.