Российские штурмовые подразделения продолжили выполнять боевую задачу по зачистке занятого опорного пункта

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Оператор ударного БПЛА ярославских десантников спас своих боевых товарищей, сбив над ними тяжелый грузовой гексакоптер ВСУ с минами, сообщили в Минобороны России.

Там сказали, что операторам FPV-дронов поста воздушной разведки Ярославского полка ВДВ в ходе захвата и зачистки опорного пункта ВСУ западнее Часова Яра была поставлена задача на сопровождение и прикрытие с воздуха штурмовых групп полка.

"Во время зачистки занятого опорного пункта ВСУ штурмовыми группами российских десантников оператор разведывательного БПЛА заметил вражеский тяжелый гексакоптер ВСУ типа "Баба-яга", который завис над ними и выбирал цель для сброса 82-мм мин. Оценив обстановку, операторы двух FPV-дронов приняли решение атаковать ударный тяжелый беспилотный летательный аппарат противника. По радиостанции штурмовой группе была дана команда немедленно найти укрытие и скрыться в нем, чтобы осколками от падающего вражеского БПЛА не причинить повреждений своим военнослужащим. После этого два оператора направили FPV-дроны к тяжелому беспилотнику ВСУ, и один из них поразил его точным попаданием, после чего гексакоптер ВСУ упал и взорвался", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что гексакоптер не причинил вреда личному составу ВС РФ, а российские штурмовые подразделения продолжили выполнять боевую задачу по зачистке занятого опорного пункта.