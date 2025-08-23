Эффективное мобильное орудие и укрытая огневая позиция при частой смене и правильном выборе огневой точки позволяют расчетам эффективно вести корректируемую прицельную стрельбу на дальностях до 15 км

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Артиллеристы Северной группировки войск при выполнении огневых задач уничтожили склады с боеприпасами, расчеты БПЛА, пулеметные точки и живую силу ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России.

"В этот раз расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского дивизиона уничтожили замаскированные склады с боеприпасами, расчеты БПЛА, пулеметные точки и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области. Беспилотная авиация подтверждает - все цели уничтожены", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что эффективное мобильное орудие и укрытая огневая позиция при частой смене и правильном выборе огневой точки позволяют расчетам 122-мм гаубиц Д-30 эффективно вести корректируемую прицельную стрельбу на дальностях до 15 км, а также реализовывать огневую поддержку наступательному потенциалу наземной группировки войск.