Удар нанесли с дистанции более 20 км

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили украинский пункт управления беспилотниками из пушки 2А36 "Гиацинт-Б" на окраине Красноармейска, сообщили в Минобороны России.

"На окраине Красноармейска в ДНР расчет 152-мм буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" нанес точный удар по пунктам управления БПЛА украинских националистов. Получив координаты цели от операторов разведывательного беспилотника, артиллеристы выполнили серию точных выстрелов с дистанции более 20 км, уничтожив площадки запуска беспилотников вместе с находившимися там расчетами БПЛА противника", - говорится в сообщении.