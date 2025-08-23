Пикапы являются одним из основных способов подвоза боеприпасов и осуществления ротационных мероприятий на передовой для противника, отметили в Минобороны

МОСКВА, 23 августа. ТАСС/. ВСУ потеряли три пикапа в прифронтовом районе в результате работы расчетов беспилотников группировки войск "Южная", сообщили в Минобороны России.

"Операторы БПЛА "Южной" группировки войск выследили и уничтожили три единицы вражеского автомобильного транспорта в прифронтовой полосе", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что автомобили типа пикап являются одним из основных способов подвоза боеприпасов и осуществления ротационных мероприятий на передовой, поэтому их уничтожение затрудняет логистику и снижает оборонительную способность подразделений ВСУ.