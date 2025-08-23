На их место прибудет соединение теробороны, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Командование ВСУ выводит из Сумской области 47-ю отдельную механизированную бригаду на восполнение потерь, вместо нее прибудет 103-я отдельная бригада теробороны. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Оборонительный характер подтверждается выводом с сумского направления 47-й ОМБр на восполнение потерь. На их место прибудут подразделения 103-й ОБр ТрО. Украинские волонтеры экстренно собирают средства на укомплектование бригады средствами РЭБ, дронами и автотранспортом. Такие же сборы активно проводятся для 17-й ОТМБр, задействованной на направлении", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что в составе подразделения более 2 тыс. граждан Колумбии принимают участие в боях на сумском направлении на стороне ВСУ без подготовки, часть из них была отправлена на передовую обманом.

Кроме того, в силовых структурах сообщали, что военнослужащие 103-й бригады бесследно пропадают из полевых госпиталей.