Командир Гагарин: ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Катериновке благодаря координации

ДОНЕЦК, 23 августа. /ТАСС/. Плотное взаимодействие между союзными войсками позволило ВС РФ прорвать оборону ВСУ селе Катериновка под Константиновкой ДНР. Об этом рассказал ТАСС командир мотострелкового взвода 68-го танкового полка 150-ой мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Гагарин.

"Взаимодействие по любому вопросу, вплоть до командиров взвода <...>. Взаимодействие на уровне командиров батальонов было налажено чуть ли не в прямом эфире. Это и позволило прорвать [оборону ВСУ]", - рассказал командир.

Как уточнил военнослужащий, обмен информацией между союзными войсками производился в круглосуточном режиме. В частности, бойцы передавали друг другу данные о ситуации в небе, а также о передвижении собственных сил.

Об освобождении Катериновки бойцами Южной группировки Министерство обороны РФ сообщило 22 августа.