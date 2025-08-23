Под удар российских военных также попал гексакоптер типа "Баба-яга"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Расчеты беспилотников Южной группировки уничтожили HMMWV и гексакоптер ВСУ на константиновском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В Донецкой Народной Республике на константиновском направлении в районе н. п. Константиновка операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе воздушной разведки были обнаружены вражеский бронеавтомобиль Humvee американского производства и гексакоптер типа "Баба-яга". Данные технические средства уничтожены расчетом FPV-дронов 27-й гвардейского артиллерийского полка Южной группировки войск", - говорится в сообщении.