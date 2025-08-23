Российские военные наносили удары гаубицей 2С1 "Гвоздика"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Расчет гаубицы 2С1 "Гвоздика" уничтожил крупный укрепрайон украинских боевиков на константиновском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В Донецкой Народной Республике (ДНР) на константиновском направлении в ходе воздушной разведки оператор расчета БПЛА Южной группировки войск обнаружил движение пяти боевиков ВСУ. В процессе наблюдения за ними был вскрыт хорошо замаскированный и оборудованный крупнокалиберными пулеметами блиндаж и пути сообщения. Точными ударами гаубицы 2С1 "Гвоздика" вражеский укрепрайон был уничтожен", - говорится в сообщении.

Кроме того, оператор ударного дрона группировки обнаружил стреляющий с закрытой огневой позиции танк противника на восточной окраине Константиновки. "Точным ударом дрона танк был поражен и обездвижен, а впоследствии добит еще несколькими FPV-дронами", - отметили в военном ведомстве.