23 августа, 12:02
Военная операция на Украине

Кимаковский: ВСУ оборудуют опорные пункты на крупном заводе в Краматорске в ДНР

Инфраструктура завода также имеет разветвленную и заглубленную сеть подвалов, которые ВСУ попытаются задействовать, отметил советник главы ДНР

ДОНЕЦК, 23 августа. /ТАСС/. Украинские войска начали оборудовать оборонительные сооружения на территории Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ). Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, это одно из крупнейших в регионе машиностроительных предприятий.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

"Противник приступил к оборудованию укреплений на территории НКМЗ, который по аналогии с "Азовсталью" является одним из крупнейших в регионе и далеко за его пределами машиностроительным предприятием", - сказал советник.

Он добавил, что инфраструктура завода также имеет разветвленную и заглубленную сеть подвалов, которые ВСУ попытаются задействовать. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине