ВС РФ поразили предприятие ВПК Украины

Российские военные также уничтожили пункты временной дислокации подразделений ВСУ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российские войска поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины и пункты временной дислокации боевиков и иностранных наемников ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщает военное ведомства, военно-воздушные силы России, включая оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию, нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. ВС РФ также ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.