Генерал-майор Ханиф Беглов отметил, что полк выполняет боевые задачи в Запорожской области

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Церемония вручения ордена Суворова гвардейскому десантно-штурмовому Кубанскому казачьему полку состоялась в Морском культурном центре Новороссийска. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня в Морском культурном центре города-героя Новороссийска состоялась торжественная церемония вручения 108-му гвардейскому десантно-штурмовому Кубанскому казачьему ордена Красной Звезды полку ордена Суворова. Этой высокой награды полк удостоен за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность личного состава в ходе боевых действий по защите интересов Отечества. Орден Суворова прикрепил к полотнищу Георгиевского знамени соединения заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по вооружению генерал-майор Ханиф Беглов", - говорится в сообщении.

Замкомандующего отметил, что полк по праву считается одним из самых боевых полков Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, он подчеркнул, что полк с честью продолжает выполнять боевые задачи в Запорожской области.

"Также состоялось награждение государственными наградами военнослужащих полка за проявленные мужество и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач в рамках СВО", - добавили в военном ведомстве.

108-й гвардейский десантно-штурмовой полк был сформирован на базе 1-го парашютно-десантного батальона, гвардейского ордена Кутузова II степени 342-го парашютно-десантного полка, 8-го гвардейского воздушно-десантного Неманского Краснознаменного корпуса в городе Полоцке Белорусской ССР, а затем передислоцировался в город Каунас Литовской ССР.

С 24 февраля 2022 года полк принимает активное участие в проведении специальной военной операции на территории Украины. За это время полк действовал на двух тактических направлениях - херсонском и запорожском. На сегодняшний день 108-й гвардейский десантно-штурмовой полк насчитывает 2 Героя Советского Союза и 10 Героев Российской Федерации.