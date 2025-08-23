Евкуров вручил орден Почета Санкт-Петербургскому суворовскому военному училищу

Заместитель министра обороны России отметил, что многие воспитанники учебного заведения стали видными военачальниками, деятелями науки и культуры, известными политиками

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров вручил Санкт-Петербургскому суворовскому военному училищу орден Почета. Церемония состоялась в рамках празднования 70-й годовщины со дня образования учебного заведения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Обращаясь к участникам торжества, Юнус-Бек Евкуров передал поздравление от министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и пожелал дальнейших успехов в обучении и воспитании молодого поколения. Он выразил признательность руководству и всему коллективу за добросовестное отношение к делу, заботу и внимание к воспитанникам", - сообщили в ведомстве.

По словам замминистра обороны РФ, прославленное учебное заведение является образцом преемственности лучших традиций отечественного военного образования, воспитания истинных патриотов, надежных защитников Родины. "Здесь получили разносторонние знания и раскрыли свой талант тысячи воспитанников. Многие стали видными военачальниками, деятелями науки и культуры, известными политиками. За их достижениями, высокими нравственными и деловыми качествами стоит самоотверженный труд педагогического состава училища, умелое применение инновационных технологий и передовых методик обучения", - сказал он.

Кроме того, в рамках торжественной церемонии заместитель главы военного ведомства вручил государственные и ведомственные награды руководству и педагогическому составу училища. "В мероприятии также приняли участие солисты Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа и приглашенные почетные гости", - добавили в Минобороны России.