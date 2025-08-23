Атака велась ракетами оперативно-тактического комплекса "Искандер", ФАБ-500 и БПЛА "Герань"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российские войска нанесли групповой удар ракетами оперативно-тактического комплекса (ОТРК) "Искандер", ФАБ-500 и БПЛА "Герань" по пунктам временной дислокации украинских боевиков в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Минобороны России опубликовало кадры нанесения группового ракетного и авиационного удара с применением ракет ОТРК "Искандер", ФАБ-500 и БпЛА "Герань" по пунктам временной дислокации ВСУ в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что потери противника составили 4 единицы РСЗО, 3 танка, до 7 боевых разведывательных машин, до 22 БМП, до 20 единиц автотранспорта, 4 станции РЭБ. Кроме того, были уничтожены склад боеприпасов, командный пункт, укрытие для личного состава и свыше 600 военнослужащих.