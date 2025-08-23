Это обеспечило штурмовым подразделениям огневое превосходство и позволило продвинуться вперед, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Расчет гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Южная" уничтожил миномет и пункт управления беспилотниками противника в районе Звановки ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В ходе ведения контрбатарейной борьбы, разведчиками бригады была обнаружена огневая позиция 120-мм миномета и пункт управления БПЛА, осуществлявший корректировку артиллерийского огня противника. Точными ударами 152-мм гаубицы "Мста-Б" обе цели были уничтожены, что обеспечило штурмовым подразделениям огневое превосходство на участке местности, и позволило продвинуться вперед, заняв новые позиции", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что бойцы 2-й отдельной артиллерийской бригады продолжают выявлять и уничтожать врага.