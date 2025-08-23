В ходе них использовали опыт специалистов - участников СВО

КАЛИНИНГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Саперы инженерного полка Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, провели учения по поиску взрывоопасных предметов на учебных объектах в рамках полевого выхода. Для выполнения задач привлекались минно-разыскные собаки, использовался опыт специалистов - участников специальной военной операции (СВО), сообщила пресс-служба флота.

"На одном из этапов мероприятия боевой подготовки кинологические расчеты инженерного полка выполнили инженерную разведку маршрутов выдвижения боевой техники на наличие взрывоопасных предметов. Использование в этих целях минно-разыскных собак позволило саперам справиться с поставленными задачами качественно и в короткие сроки, обеспечив безопасное передвижение военной техники", - говорится в сообщении.

Также были отработаны приемы обезвреживания с помощью накладных зарядов противотанковых мин, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек, установленных "неприятелем". В ходе отработки задач применялись миноискатели "Коршун", а также защитные костюмы сапера "Сокол".

"При выполнении задач в полевых условиях активно использовался опыт применения саперных подразделений и минно-разыскных собак в современных локальных конфликтах, в том числе специальной военной операции", - отметили в пресс-службе.

Несмотря на высокотехнологичные средства инженерного вооружения, природные навыки собак по-прежнему остаются незаменимыми в различных ситуациях. "При разминировании объектов, содержащих металлические конструкции и фрагменты, ни один миноискатель не заменит чуткое обоняние служебной собаки",- подчеркнули на флоте.