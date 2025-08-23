Задачу выполнили военнослужащие группировки войск "Южная", заявили в Минобороны РФ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Южная" уничтожили боевую бронемашину "Козак" и пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Звановки в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

Операторы группировки в ходе разведки в районе Звановки обнаружили боевую бронированную машину "Козак". "С целью вскрытия замаскированных вражеских позиций расчет продолжил слежку, отметив места стоянок вражеской техники, и дождавшись полной остановки и маскировки бронированной машины, поразили ее попаданием ударного БПЛА", - говорится в сообщении.

В дальнейшем, продолжив разведку, бойцы группировки обнаружили и уничтожили пункт управления беспилотниками.