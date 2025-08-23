ВС РФ спасли семью с ребенком из села Клебан-Бык в ДНР

Мирных жителей эвакуировали в темное время суток

ДОНЕЦК, 23 августа. /ТАСС/. Российские штурмовики спасли семью с ребенком из села Клебан-Бык в ДНР, рассказал ТАСС фельдшер 103-го полка 8-й гвардейской общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Шахтер.

"Трое было. Они сами вышли на ребят, на штурмовиков, сообщили, что мирные, и потихоньку их выводили в темное время суток. Это была семья - мужчина, женщина и ребенок", - сказал военнослужащий.

Он добавил, что у всех были несущественные осколочные ранения, ссадины. Перед эвакуацией боец оказал им необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Клебан-Бык в ДНР.