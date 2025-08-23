Также в Минобороны рассказали о подвиге ефрейтора Никиты Зайцева, который выполнял задачу по прикрытию позиций от ударов средств воздушного нападения противника

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российский военнослужащий Алексей Ковалев обнаружил скрытное перемещение украинских диверсантов, чем обезопасил подразделения ВС РФ от неожиданного нападения. Об этом сообщили в Минобороны России.

Сержант Алексей Ковалев нес боевое дежурство и выполнял задачу по охране и обороне позиций и мест размещения своего подразделения.

"Алексей, находясь на опорном пункте, лично обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника численностью до 10 человек, скрытно перемещавшуюся в соседней лесопосадке для нанесения огневого поражения во фланг подразделениям российских войск. Своевременно оповестив личный состав своего подразделения об обнаруженном противнике, Андрей занял выгодную позицию, откуда открыл огонь из стрелкового оружия по вражеской ДРГ", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что благодаря действиям сержанта не было допущено вклинивания в оборону подразделений российских войск, а противник был уничтожен.

Также в военном ведомстве рассказали о подвиге ефрейтора Никиты Зайцева. Он выполнял задачу по прикрытию позиций от ударов средств воздушного нападения противника.

"Находясь на передней линии обороны, при ведении визуального наблюдения воздушного пространства в заданном секторе, Никита Зайцев обнаружил над российскими позициями неустановленный беспилотный летательный аппарат. Запросив на пункте управления информацию и удостоверившись, что российских летательных аппаратов в воздушном пространстве нет, ефрейтор Зайцев открыл прицельный огонь по цели из стрелкового вооружения", - сообщили в Минобороны.

Там подчеркнули, что дрон ВСУ был поражен и рухнул на существенном удалении от мест размещения личного состава и техники.