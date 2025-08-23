Над регионами России уничтожили 57 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО перехватили беспилотники 23 августа в период с 17:00 до 23:30 мск

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили над регионами РФ 57 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"23 августа текущего года в период с 17:00 до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областей, Московского региона, Республики Чувашия и акваторией Черного моря", - сказали там.