ЛУГАНСК, 24 августа. /ТАСС/. Северо-западный и западный участки фронта у Купянска (Харьковская область) стали самыми успешными у российских военных в боях за неделю, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Если говорить о результатах за неделю на купянском направлении и самых успешных боевых действиях, могу отметить северо-запад и запад от Купянска, где наши военнослужащие продвинулись по хребту и в целом улучшили тактическое положение в данном районе", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что за неделю бойцы РФ также заняли новые рубежи и позиции в лесу Малые Ровны, что "очень серьезно осложнило действия украинской группировке", поскольку в данном районе у противника "проходили многие логистические пути".