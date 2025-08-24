Саперы ВДВ ежедневно обезвреживают несработавшие дроны ВСУ в Артемовске

Противник минирует дороги, маршруты, перекрестки, рассказал замкомандира взвода инженерных заграждений с позывным Стрела

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Саперы Ивановского гвардейского соединения ВДВ ежедневно обезвреживают десятки неразорвавшихся боеприпасов, сброшенные с воздуха мины и несработавшие FPV-дроны ВСУ в Артемовске в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Инженерно-саперные подразделения Ивановских десантников ежедневно уничтожают и обезвреживают десятки неразорвавшихся боеприпасов и FPV-дронов ВСУ в Артемовске", - сказали в военном ведомстве, отметив, что под угрозой атак украинских БПЛА саперы метр за метром обследуют городские улицы и здания.

"Противник минирует дороги, маршруты, перекрестки, - рассказал заместитель командира взвода инженерных заграждений с позывным Стрела. - В основном минирование производится с помощью сбросов. Также бывает, что FPV, которые садятся либо на дороги, либо на здания, так и не находят цель, а батарея у них, естественно, садится. Другие подразделения их находят. Если своими силами у них не получается разминировать, они уже просят нас. Мы приезжаем на точку и там уже производим свои работы".