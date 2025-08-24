Священники с самого начала спецоперации поддерживают российских бойцов, сообщил отец Тимофей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Военнослужащие подразделения материального обеспечения Южной группировки войск причастились в полевом храме. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В полевом храме 75-го отдельного батальона материального обеспечения, построенном силами военнослужащих подразделения, войсковой священник отец Тимофей провел для верующих солдат церемонию богослужения. Военнослужащие Южной группировки войск после выполнения боевых задач посетили полевой храм, где смогли обратиться к Богу, причаститься и поговорить с отцом Тимофеем, который выразил им слова поддержки, благословил на ратное дело - защиту Родины", - говорится в сообщении.

Отец Тимофей подчеркнул, что духовенство всегда шло рука об руку с воинством Отечества. Он отметил, что с самого начала спецоперации войсковые священники испытывают все радости и тяготы службы вместе российскими бойцами.

"Православная вера на службе является моральной поддержкой для защитников своей Родины. Укрепляет боевой дух и дает уверенность и силы. Для военнослужащих, чья профессия связана с ежедневным риском для жизни, такие моменты особо важны и значимы", - добавили в военном ведомстве.