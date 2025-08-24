Группа ударных БПЛА приближалась к позициям военнослужащих ВС РФ, российские военные уничтожили аппараты ВСУ в воздухе

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников группировки войск "Восток" уничтожили летевшие ночью в сторону позиций подразделений ВС РФ гексакоптеры ВСУ на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделения противодействия БПЛА 35-й армии группировки войск "Восток" ночью выявили приближение группы ударных гексакоптеров, летевших к нашим позициям. Операторы ударных дронов перехватили цели и уничтожили группу аппаратов ВСУ в воздухе", - говорится в сообщении.

© Минобороны России

Кроме того, в министерстве отметили боевую работу ствольной артиллерии группировки. Расчеты выполняли задачи по уничтожению позиций противника, оборудованных в лесополосах. "В результате удара уничтожены минометная позиция, пункты управления и площадки запуска БПЛА. Противник лишен возможности вести огонь и управление беспилотниками на данном участке фронта", - сообщили в ведомстве.