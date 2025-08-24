Армия РФ уничтожила узел связи и пункт управления БПЛА ВСУ в районе Предтечина

Комбинированный удар нанесли 122-мм артиллерия и FPV-дроны

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск уничтожили узел связи и пункт управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Предтечино в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Операторы разведывательных дронов 77-го отдельного мотострелкового полка обнаружили точку управления беспилотников противника и узел связи, с помощью которого осуществлялась координация обороны частей ВСУ. Комбинированными ударами 122-мм артиллерии и FPV-дронов цели были поражены, лишив противника системы управления своими подразделениями", - сказали в военном ведомстве.

В ходе боевой работы наступающих подразделений Южной группировки войск проводится разведка местности для выявления позиций и военной инфраструктуры противника. Точечные удары российских войск дезорганизуют управление войсками противника, обеспечивая ежедневное продвижение частей ВС РФ.