Бойцы группировки "Север", сломив сопротивление, продвинулись на 200 м и заняли опорный пункт этой группировки, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Командир 127-й отдельной бригады теробороны ВСУ Олег Черкашин, которая несет потери у Волчанска, замечен на праздничных мероприятиях в честь дня города Харькова. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

"В то время, как 127-я обр ТрО несет потери на волчанском направлении, ее комбриг майор Черкашин Олег Степанович замечен на праздничных мероприятиях в честь дня города Харькова", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что бойцы "Севера" в лесу западнее Синельникова, сломив упорное сопротивление ВСУ, продвинулись на 200 м, уничтожив противника, и заняли опорный пункт 127-й бригады.