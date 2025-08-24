Орудие также поразило украинскую самоходную гаубицу "Богдана"

МАРИУПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт" группировки войск "Восток" за месяц уничтожил британскую гаубицу M-777, украинскую самоходную гаубицу "Богдана" и несколько блиндажей Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал ТАСС командир орудия с позывным Писарь.

"Гиацинт" - довольно точное и мощное орудие. Работает на 30 километров. Вот недавно поразили "Богдану" украинскую, "три топора" (гаубицу M-777 - прим. ТАСС) подбили. Орудие замечательное. Мощности снаряда хватает разбирать и блиндажи, и укрепы. Великолепное орудие", - сказал Писарь.

Как рассказал механик-водитель САУ с позывным Йола, расчет работает слаженно. "Каждый друг друга может заменить. В принципе, я, как механик-водитель, также могу быть и заряжающим, и номером расчета. Работаем точно, слаженно, быстро", - отметил он.

По его словам, "Гиацинт" работает безошибочно, "попадаем верно, координаты всегда конкретные, точные, оплошности никогда не было", добавил Йола.

Несмотря на постоянные попытки противника нанести удар по установке, ни одна боевая машина в подразделении не повреждена, подчеркнул боец.

"Это уже, наверное, всем известная старая шутка. Мы - самая эффективная служба доставки цветов по врагам. До врагов доходят все - будь то "Гиацинт", "Акация" или "Тюльпан", - заключил Йола.