Над регионами РФ за ночь сбили 95 украинских БПЛА

Дроны уничтожили, в частности, над территориями Брянской, Тверской и Калужской областей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 95 украинских БПЛА над регионами РФ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областей, Республики Крым и Республики Татарстан", - сказали там.