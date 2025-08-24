Пункт управления беспилотной авиацией и минометный расчет обнаружили операторы дронов группировки "Южная", после чего данные передали артиллерийскому расчету, который уничтожил обе цели

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Уничтожение артиллеристами Южной группировки войск украинского 120-мм миномета пункта управления беспилотниками лишило подразделения ВСУ огневой поддержки близ Клебан-Быкского водохранилища. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Благодаря своевременным и профессиональным действиям расчетов БПЛА и артиллерии Южной группировки войск блокированные южнее Клебан-Быкского водохранилища разрозненные подразделения ВСУ были лишены огневой поддержки с северного берега", - говорится в сообщении.

Отмечается, что и пункт управления беспилотной авиацией, и минометный расчет были обнаружены операторами дронов группировки "Южная", после чего данные были переданы артиллерийскому расчету, который уничтожил обе цели.