Этот населенный пункт стал шестым в регионе, перешедшим под контроль российских войск

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российские военные освободили населенный пункт Филия в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Филия Днепропетровской области", - сказали там.

Как сообщали в ведомстве, в июне группировка "Восток" присоединилась к группировке "Центр" в наступлении на территории Днепропетровской области.

Согласно сводкам МО РФ, на территории Днепропетровской области ранее были освобождены пять населенных пунктов: 7 июля - Дачное, 26 июля - Малиевка, 5 августа - Январское, 16 августа - Вороное, 20 августа - Новогеоргиевка. Таким образом, Филия стал шестым перешедшим под контроль ВС РФ населенным пунктом в регионе.