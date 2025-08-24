Вернувшийся из плена боец ВС РФ отреагировал на обмен словами "Победа за нами"

Минобороны РФ также опубликовало кадры, на которых освобожденные военные звонят родным и близким и рассказывают, что скоро прибудут домой

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Военнослужащий ВС РФ, вернувшийся из украинского плена, поблагодарил Минобороны и президента России Владимира Путина за свое освобождение, и подчеркнул, что победа будет за российскими воинами. Соответствующие видео распространило военное ведомство.

"Победа за нами. Очень большое спасибо Министерству обороны и нашему президенту", - сказал военнослужащий.

Боец признался, что испытывает неописуемые эмоции. "Очень сильно благодарен за то, что вернули домой, что я смогу продолжить свою жизнь", - добавил он.

МО РФ также опубликовало кадры, на которых освобожденные бойцы звонят родным и близким и рассказывают, что скоро прибудут домой.

© Минобороны России/ ТАСС

Ранее Минобороны России сообщило об обмене пленными. Так, с подконтрольной Киеву территории возвращены 146 военнослужащих РФ, а взамен переданы 146 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены восемь жителей Курской области - ожидается, что они будут дома до конца дня.