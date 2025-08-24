Российские военные расширяют зону контроля на краснолиманском направлении, отметил глава региона

ДОНЕЦК, 24 августа. /ТАСС/. Военные РФ продвигаются и расширяют зону контроля на краснолиманском направлении зоны специальной военной операции, а также начали ожесточенные бои у Торского и Шандриголово Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"На краснолиманском направлении также мы видим, что наши бойцы расширяют зону контроля. Освобожден населенный пункт Среднее. Бои достаточно ожесточенные развернулись сейчас в районе населенного пункта Торское, Шандриголово", - сказал он на видео, размещенном в его Telegram-канале.

Глава ДНР добавил, что бойцы РФ также усиливают давление на подразделения Вооруженных сил Украины на великоновоселковском направлении. Так, за неделю российские военнослужащие выбили ВСУ из населенных пунктов Новогеоргиевка и Вороное, что "дает преимущества" подразделениям РФ, отметил он.