Военнослужащий Алексей также рассказал про планы построить дом

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Военнослужащий РФ Алексей, вернувшийся из украинского плена, рассказал ТАСС, что его жена заплакала от счастья, когда он ей позвонил.

"Позвонил жене, жена тоже рада, не сказала ни слова, только заплакала. Я думаю, это слезы счастья. Мы даже не успели поговорить, потому что когда я сказал, начал рассказывать, а она заплакала", - поделился военнослужащий.

В планах, отметил он - построить дом. "Уже полдома построено, уехал. И сейчас, надеюсь, дострою", - подчеркнул он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 146 российских военнослужащих, взамен переданы 146 украинских солдат. Кроме того, были возвращены восемь жителей Курской области, которые незаконно удерживались Киевом.