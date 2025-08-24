Военнослужащий отметил, что его переполняют эмоции

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Военнослужащий РФ описал чувство возвращения на Родину как второе рождение. Такой пример он привел в беседе с ТАСС.

"Эмоции переполняют, это невозможно объяснить. Как будто второй раз родился", - сказал военнослужащий.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 146 российских военнослужащих, взамен переданы 146 украинских солдат.

Кроме того, были возвращены восемь жителей Курской области, которые незаконно удерживались Киевом.