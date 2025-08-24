После оказания помощи Сергей Пироженко осуществил эвакуацию раненых военнослужащих в безопасный район, где им оказали дальнейшую квалифицированную помощь

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Гвардии младший сержант Сергей Пироженко и его взвод после выполнения боевых задач попали под обстрел ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, боец самостоятельно эвакуировал боевых товарищей в безопасный район, несмотря на собственное ранение.

Пироженко выполнял задачи по установке дымовой завесы для прикрытия наступающих подразделений ВС РФ. После успешного выполнения задачи взвод выдвинулся в пункт дислокации, но попал под обстрел противника, в котором младший сержант и несколько сослуживцев получили ранения. "Несмотря на полученные травмы и продолжающийся обстрел, Сергей Пироженко проявил самоотверженность и стал оказывать своевременную первую медицинскую помощь своим боевым товарищам", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что после оказания помощи Пироженко осуществил эвакуацию раненых военнослужащих в безопасный район, где им оказали дальнейшую квалифицированную помощь. "Благодаря мужеству и решительности гвардии младшего сержанта Сергея Пироженко удалось спасти жизни раненых российских военнослужащих", - подчеркнули там.

В военном ведомстве также рассказали о подвиге гвардии ефрейтора Юрия Овечкина - когда он выполнял задачу по сопровождению транспорта с боеприпасами для тяжелых огнеметных систем, на колонну напали несколько беспилотников противника. "Ведя огонь из штатного стрелкового вооружения, гвардии ефрейтор Юрий Овечкин лично уничтожил несколько вражеских дронов в воздухе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из дронов сдетонировал рядом с транспортом с боеприпасами, тем самым его обездвижив. "Проявив хладнокровие, Юрий оперативно установил причины, по которым автотранспорт не мог продолжать движение, и в кратчайшие сроки устранил повреждения, после чего транспорт продолжил движение к российским подразделениям", - рассказали в Минобороны, отметив, что действия Овечкина помогли доставить боеприпасы на боевые позиции, где с их помощью был уничтожен укрепленный опорный пункт противника на одном из важных направлений.