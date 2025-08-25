Как добавил губернатор региона, также они охотятся при помощи беспилотников за всеми гражданскими автомобилями, в частности, пытаются атаковать машины, которые подвозят воду людям

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины охотятся на автомобили скорой помощи в прифронтовых районах Херсонской области и сожгли уже 27 из 55 карет скорой, которые оказывают помощь людям на данных территориях. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"У нас было 55 карет скорой помощи, половина разбита. 27 попали под удары", - сказал Сальдо.

Губернатор отметил, что сейчас регион ожидает поставки новых автомобилей взамен поврежденных. Рассматривается возможность оснастить автомобили дополнительной защитой от БПЛА.

Он добавил, что также ВСУ охотятся при помощи беспилотников за всеми гражданскими автомобилями в прифронтовых районах, в частности, пытаются атаковать машины, которые подвозят воду людям. В некоторых случаях операторы дронов выбирают целью мотоциклистов или пешеходов, чтобы запугать мирное население.

Полный текст интервью будет опубликован 25 августа в 12:00 мск.